США получили первую нефть от новых властей Ливии

Ливийская оппозиция, контролирующая восточную часть страны, осуществила первую поставку в США нефти, добытой на подконтрольной ей территории Ливии, сообщает CNN со ссылкой на опубликованное заявление госдепартамента США.

В соответствии с заявлением, 25 мая американская нефтеперерабатывающая корпорация Tesoro заключила со сформированным повстанцами в городе Бенгази Национальным переходным советом договор на поставку 1,2 миллионов баррелей ливийской сырой нефти. Танкер Equator прибыл из Ливии на Гавайские острова в среду, говорится в заявлении. Стоимость сделки не сообщается.

Сделка стала возможной на основании апрельского заявления американской администрации о новой политики лицензирования для Ливии. Ранее заключение сделок с ливийской нефтью было усложнено ввиду санкций против Каддафи, отмечает CNN.

В заявлении госдепа отмечается, что поддержка властями США сделок с Нацсоветом по продаже нефти продолжится для обеспечения дополнительных источников дохода ливийских граждан.