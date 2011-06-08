Лукашенко распорядился снизить цены на топливо
22:11, 08 июня 2011Мир
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал с утра четверга снизить цены на нефтепродукты.
"Давайте договоримся, что топливо с завтрашнего утра будет не 5,2 (тысячи белорусских рублей), не 5,1, а 4,5 тысячи рублей", - сказал он в среду на совещании по вопросам экономики.
Лукашенко также потребовал, чтобы в дальнейшем цена на бензин не поднималась резко, а была привязана к курсу доллара, когда тот установится.
В концерне "Белнефтехим" заявили о готовности выполнить распоряжение президента.
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