Лукашенко распорядился снизить цены на топливо

Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал с утра четверга снизить цены на нефтепродукты.

"Давайте договоримся, что топливо с завтрашнего утра будет не 5,2 (тысячи белорусских рублей), не 5,1, а 4,5 тысячи рублей", - сказал он в среду на совещании по вопросам экономики.

Лукашенко также потребовал, чтобы в дальнейшем цена на бензин не поднималась резко, а была привязана к курсу доллара, когда тот установится.

В концерне "Белнефтехим" заявили о готовности выполнить распоряжение президента.