Аль-Каида ждет от своих сторонников индивидуальных актов террора

"Аль-Каида" призвала своих сторонников к индивидуальным актам террора на "вражеской территории".

Об этом сообщает радио «Свобода» со ссылкой на американскую службу мониторинга SITE.

В почти полуторачасовом видеообращении, снятом после смерти Усамы бин Ладена, содержатся речи Аймана аз-ЗАВАХИРИ, долго считавшегося вторым после бин Ладена человеком в "Аль-Каиде", а также уроженца Калифорнии Адама ГАДАНА.

Последний заявил, что живущие на Западе мусульмане находятся в идеальной ситуации для проведения джихада в отношении "крестоносцев и сионистов".

Видео было выпущено организацией "Ас-Сахаб" - медиа-подразделением «Аль-Каиды».