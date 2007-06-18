Министр по вопросам чрезвычайных ситуаций Нестор ШУФРИЧ уверен, что ГУАМ не следует противопоставлять СНГ.

Об этом он заявил сегодня в Баку в ходе саммита ГУАМ, передает грузинский телеканал «Рустави-ТВ».

«Было бы большой ошибкой противопоставить ГУАМ Содружеству независимых государств, а политизация сотрудничества в рамках ГУАМ может иметь только негативные последствия”, считает Н.ШУФРИЧ.

“Даже те позитивные моменты сотрудничества, которые сегодня могут иметь место, из-за чрезмерной политизации могут быть нивелированы», - добавил он.

Как сообщал УНИАН, 18-19 июня в Баку проходит Второй Саммит Организации за демократию и экономическое развитие - ГУАМ. В саммите принимает участие делегация Украины во главе с Президентом Виктором ЮЩЕНКО.