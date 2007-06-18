Шуфрич уверен, что ГУАМ не следует противопоставлять СНГ
Политизация порождает только негатив
Министр по вопросам чрезвычайных ситуаций Нестор ШУФРИЧ уверен, что ГУАМ не следует противопоставлять СНГ.
Об этом он заявил сегодня в Баку в ходе саммита ГУАМ, передает грузинский телеканал «Рустави-ТВ».
«Было бы большой ошибкой противопоставить ГУАМ Содружеству независимых государств, а политизация сотрудничества в рамках ГУАМ может иметь только негативные последствия”, считает Н.ШУФРИЧ.
“Даже те позитивные моменты сотрудничества, которые сегодня могут иметь место, из-за чрезмерной политизации могут быть нивелированы», - добавил он.
Как сообщал УНИАН, 18-19 июня в Баку проходит Второй Саммит Организации за демократию и экономическое развитие - ГУАМ. В саммите принимает участие делегация Украины во главе с Президентом Виктором ЮЩЕНКО.