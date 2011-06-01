Иностранцы в Польше призвали улучшить ситуацию с правами их детей

Ряд неправительственных организаций и объединения иностранцев призвали польскую власть изменить национальное законодательство для улучшения ситуации с соблюдением прав детей иностранных граждан в Польше.

Об этом идет речь в Открытом письме организаций и иностранцев, которое имеет в своем распоряжении УНИАН.

Авторы документа, который на днях был передан Президенту Польши Брониславу КОМОРОВСКОМУ и его супруге, перечисляют проблемы, с которыми сегодня сталкиваются дети иностранцев, и предложения, как их можно решить.

„Мы считаем, что все дети, независимо от происхождения и правового статуса, имеют право на счастливое детство”, - отмечается в письме.

Его авторы сегодня на пресс-конференции в Варшаве назвали первоочередным заданием польской власти обеспечить бесплатное пользование медицинскими услугами детям и беременным женщинам, даже если они находятся в Польше нелегально.

Кроме этого, по их убеждению, власть должна отказаться от принудительного удержания детей-нелегалов в специальных закрытых центрах, которые на практике выглядят как тюрьмы, и в которых дети не могут получать образование.

Они отметили, что пребывание в таких центрах может длиться даже до 12 месяцев, подчеркнув, что это очень негативно влияет на психику детей.

По данным участников пресс-конференции, в прошлом году в таких центрах находилось почти 400 детей, которые, в основном, приехали в Польшу из Чечни, Ингушетии, Вьетнама и Грузии.

Председатель правления фонда „Кроме границ” Ксения НАРАНОВИЧ отметила, что Польша в этом плане опередила даже Францию, в которую ежегодно прибывает намного больше мигрантов.

Она заметила, что большинство из 27 стран Евросоюза, к которому поляки присоединились в 2004 году, применяют удержание детей в специальных закрытых центрах как крайнюю меру.

К.НАРАНОВИЧ также выступила за создание дополнительных и более благоприятных возможностей для легализации статуса детей иностранцев, которые находятся в Польше нелегально.

„Мы не можем осуждать детей-иностранцев, родители которых потеряли право легального пребывания, на жизнь в постоянной неуверенности и страхе перед депортацией из страны без возможности начать учебу или легальный труд”, - отмечено в заявлении.

Участники конференции заметили, что часть законодательных изменений может быть включена в новый проект закона об иностранцах, который польская власть планирует принять в текущем году.

Как сообщал УНИАН, польская власть включила в проект нового закона об иностранцах, который сейчас находится на консультациях в министерствах, возможность легализации тех, кто находится в Польше, без соответствующих документов.

По официальным данным, в 38-миллионной Польше проживают около 100 тысяч иностранцев, почти треть из которых - украинцы.

Кроме этого, по оценкам экспертов, в стране могут находиться от 50 до 500 тысяч нелегалов.