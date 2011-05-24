Обама убежал от вулкана

Президент США Барак Обама, государственный визит которого в Великобританию должен был начаться во вторник, поздно вечером в понедельник уже прибыл в Лондон, передает РИА Новости.

Решено было сократить визит президентской четы в Ирландию в свете опасности закрытия воздушного пространства из-за нового облака вулканического пепла из Исландии.

"В связи с последними изменениями траектории облака вулканического пепла Air Force One отбывает в Лондон сегодня вечером. Завтрашние мероприятия пройдет по намеченному плану", - сообщил ранее журналистам зам пресс-секретаря Белого дома.

В "Стэнстеде" высоких гостей встретили представители МИД Соединенного Королевства и посол США в Лондоне Луис Сусман. Именно в его резиденции Обама проведет незапланированную ночь в Лондоне.

Утром во вторник за президентской четой прибудут наследник британского престола, принц Уэльский Чарльз с супругой Камиллой, которые и сопроводят их в Букингемский дворец, где Барак и Мишель Обама будут жить на протяжении визита.