Путин готовит сюрприз к выборам

Помощник Президента Российской Федерации Владимира Путина Игорь Шувалов не исключил возможности появления абсолютно новой фигуры среди вероятных кандидатов в президенты России, сообщает радиостанция "Эхо Москвы".

Выступая в Вашингтоне, И.Шувалов отметил, что двумя реальными кандидатами являются нынешние вице-премьеры. Однако, по его словам, Владимир Путин может "сделать еще один сюрприз", и позднее в этом году среди участников президентской кампании, возможно, появится новая фигура.

И.Шувалов при этом подчеркнул, что сам Владимир Путин покинет свой пост по истечении президентских полномочий.

В настоящее время эксперты считают наиболее реальными претендентами на президентский пост вице-премьеров российского правительства Сергея Иванова и Дмитрия Медведева. Однако никаких официальных заявлений о том, что кто-либо может стать преемником, сделано не было. Владимир Путин, отвечая на подобные вопросы, заявлял, что это будут определять граждане России.

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