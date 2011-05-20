Клинтон: мир меняется, и внешняя политика должна меняться

Государственный секретарь США Хилари КЛИНТОН за последнее время осуществила перелетов больше, нежели на миллион миль.

Об этом сообщил Президент США Барак ОБАМА, выступая в Госдепартаменте США с программной речью в связи с последними событиями на Ближнем Востоке и Северной Африке, которую транслируют многие европейские каналы.

Начиная выступление он поблагодарил Х.КЛИНТОН, которая, по его словам, за последние несколько месяцев «исколесила весь мир».

«Поэтому могу вам сообщить, что наша Госсекретарь в своих поездках уже заработала «миллион миль» (программы многих авиакомпаний начисляют расстояние, которое пролетел человек и потом предоставляют скидки или бонусные поездки – УНИАН), которые предоставляют авиакомпании», - подчеркнул он.

Перед этим Х.КЛИНТОН подчеркнула, что мир меняется каждый день и поэтому внешняя политика Америки должна меняться. «Политика США должна быть адекватной, чтобы наши средства соответствовали нашим целям. Чтобы мы добивались успеха», - сказала она.

Х.КЛИНТОН высоко оценила процессы, которые происходят в некоторых странах Ближнего Востока и Северной Африке. Она подчеркнула на важности демократических процессов, в том числе Тунисе, Египте, Сирии.