Клинтон: мир меняется, и внешняя политика должна меняться
Госсекретарь налетела на миллион
Государственный секретарь США Хилари КЛИНТОН за последнее время осуществила перелетов больше, нежели на миллион миль.
Об этом сообщил Президент США Барак ОБАМА, выступая в Госдепартаменте США с программной речью в связи с последними событиями на Ближнем Востоке и Северной Африке, которую транслируют многие европейские каналы.
Начиная выступление он поблагодарил Х.КЛИНТОН, которая, по его словам, за последние несколько месяцев «исколесила весь мир».
«Поэтому могу вам сообщить, что наша Госсекретарь в своих поездках уже заработала «миллион миль» (программы многих авиакомпаний начисляют расстояние, которое пролетел человек и потом предоставляют скидки или бонусные поездки – УНИАН), которые предоставляют авиакомпании», - подчеркнул он.
Перед этим Х.КЛИНТОН подчеркнула, что мир меняется каждый день и поэтому внешняя политика Америки должна меняться. «Политика США должна быть адекватной, чтобы наши средства соответствовали нашим целям. Чтобы мы добивались успеха», - сказала она.
Х.КЛИНТОН высоко оценила процессы, которые происходят в некоторых странах Ближнего Востока и Северной Африке. Она подчеркнула на важности демократических процессов, в том числе Тунисе, Египте, Сирии.