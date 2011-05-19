Католический мир отметил 91-ю годовщину Иоанна Павла II

Впервые после провозглашения блаженным Папы Римского Иоанна Павла II католический мир отметил его день рождения. 18 мая Каролю Войтыле исполнился бы 91 год.

В Ватикане состоялся молебен у новой могилы блаженного первосвященника в алтарной части собора Святого Петра, службы прошли во многих храмах Польши и Италии. Папский викарий Рима кардинал Агостино ВАЛЛИНИ по случаю дня рождения Кароля Войтылы торжественно открыл сегодня в итальянской столице первую статую блаженного понтифика.

В одном из залов дворца Монтечиторио, резиденции палаты депутатов итальянского парламента, открылась уникальная художественная выставка «Блаженный Иоанн Павел II - небесные встречи». На ней представлены портреты целой вереницы христианских подвижников, вознесенных на алтарь святости в годы понтификата Иоанна Павла II (1978-2005). Экспозиция будет открыта до 1 июня.

Как сообщал УНИАН, 1 мая Папа Римский БЕНЕДИКТ XVI причислил своего предшественника Иоанна Павла II к лику блаженных.

Торжественные богослужения, прославляющие блаженного Папу Римского Иоанна Павла II, будут проходить каждый год 22 октября - в день начала его понтификата.