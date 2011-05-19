Обама: новый регион рождается на наших глазах

Президент США Барак ОБАМА обещает поддержку странам Ближнего Востока и Северной Африки, которые решили идти путем реформ и демократии.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время выступления в Госдепартаменте США с речью в связи с последними событиями на Ближнем Востоке и Северной Африке, которое транслируют многие европейские каналы.

«Мы видим новый регион, который рождается на наших глазах», - отметил Президент США. Он убежден, что «тираны падут», и все народы будут жить в условиях демократии.

По его словами, у Америки становится все больше и больше союзников на Ближнем Востоке и Северной Африке. Он высоко оценил демократические преобразования в Тунисе, Египте, отметив, что этим странам США уже оказывает поддержку.

«Наш месидж очень прост - если вы рискуете, идете на реформы, вы имеете полную поддержку США», - сказал он.

Президент США подчеркнул, что его страна готова оказать помощь не только в построении демократического общества, но и в экономических преобразованиях.

Б.ОБАМА подчеркнул, что США будет способствовать развитию экономики этих стран, привлекать туда инвестиции. «Мы не хотим, чтобы Египет зависел от миллиона долларов, которого ему не хватает», - отметил он.

«Ми будем интегрировать восточные рынки в мировую экономику», - сказал Б.ОБАМА. В частности, он сообщил, что США обратились к Всемирному банку и МВФ оказать Тунису и Египту помощь. Президент США также отметил, что его страна будет содействовать процессам, связанным с добычей и продажей нефти в этом регионе.

Он не исключил, что странам Ближнего Востока и Северной Африки, возможно, следует подумать о реализации в их регионе модели на подобии Европейского Союза.

В тоже время он раскритиковал власти Ливии, заявив о их нелегитимности из-за действий против своего народа. Б.ОБАМА подчеркнул, что подобная участь может постигнуть руководство Сирии, и сейчас США обдумывают возможные санкции.

Также в ходе выступления он раскритиковал позицию Ирана.

Кроме того, Б.ОБАМА сказал, что США выступают за скорейшее урегулирование ситуации между Израилем и Палестиной. По его словам, США выступают за то, что ситуация должна разрешиться появлением двух государств - Израиля и Палестины, по границам 67-го года с возможным обменом территорий.