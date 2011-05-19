Эксперт не советует ставить крест на главе МВФ

Генеральному директору Международного валютного фонда Доминику СТРОСС-КАНУ может помешать принять участие в президентских выборах во Франции больше продление его ареста в Америке, нежели сами обвинения в сексуальных домогательствах.

Такое мнение высказал президент Gorshenin Group Вадим ОМЕЛЬЧЕНКО в своей статье на сайте «lb.ua».

В.ОМЕЛЬЧЕНКО напоминает, что на выходных в мировой прессе появились сообщения о том, что в апартаментах нью-йоркского отеля «Sofitel» Д.СТРОСС-КАН запер на ключ и пытался изнасиловать 32-летнюю горничную. Горничная вырвалась, уведомила администрацию отеля и службу 911. Глава МВФ тем временем покинул номер, в котором остался его мобильный телефон и некоторые личные вещи. Через некоторое время он был задержан агентами полиции в нью-йоркском аэропорту им. Кеннеди за несколько минут до вылета в Париж и препровожден в полицейский участок.

Автор отмечает, что эта «информационная бомба», вне зависимости от правовых последствий инцидента, скорее всего не позволит генеральному директору МВФ остаться на своем посту. Однако главным вопросом, по мнению В.ОМЕЛЬЧЕНКО, остается участие Д.СТРОСС-КАНА в президентской кампании во Франции.

Эксперт отмечает, что Д.СТРОСС-КАН до инцидента в нью-йоркском отеле был явным фаворитом предстоящих президентских выборов во Франции. «И если несколько месяцев назад социологи и эксперты называли его наиболее популярным из французских политиков, то после того, как Д.СТРОСС-КАН объявил о намерении баллотироваться, замеры показали возможную его победу в первом туре с результатом 29%. При этом действующий президент Николя САРКОЗИ оказался бы всего лишь третьим, уступив второе место быстро набирающей рейтинг дочери крайне правого Жан-Мари ЛЕ ПЕНА – Мари ЛЕ ПЕН», - рассказал В.ОМЕЛЬЧЕНКО.

По словам эксперта после скандала в США некоторые французские политики и эксперты поторопились заявить о политическом фиаско Д.СТРОСС-КАНА и невозможности его дальнейшего участия в президентской гонке. В тоже время эксперт считает, что не стоит спешить с однозначными выводами относительно перспектив участия главы МФВ в президентской гонке.

Он считает, что на сегодня правовые последствия инцидента непонятны, поскольку показания горничной, отъезд из гостиницы и забытые там вещи если и являются доказательствами, то косвенными. «А, как известно, сто косвенных доказательств не заменяют одного прямого», - отмечает В.ОМЕЛЬЧЕНКО. Также, по мнению эксперта, нельзя исключить, что этот скандал был инспирирован специально для дискредитации Д.СТРОСС-КАНА.

В.ОМЕЛЬЧЕНКО считает, что также надо учитывать, что «формула электоральных симпатий французов очень сложна». По его словам, французы многое прощают своим любимцам. «В данном случае их любимца обвиняют не очень любимые французами американцы, да еще на американской территории, да еще по маразматическим (с точки зрения французов) правовым актам о сексуальных домогательствах. Поэтому самое серьезное, что может помешать участию СТРОСС-КАНА в президентской гонке, это физическое нахождение его в американской тюрьме», - отметил эксперт.

В статье эксперт также прогнозирует, какими могут быть последствия так называемого «Софитель-гейта» для самой Франции и французского избирателя. В.ОМЕЛЬЧЕНКО считает, что в случае выхода Д.СТРОСС-КАНА из борьбы за пост Президента, добровольного или вынужденного, «выбирать придется между крайне правым кандидатом Мари ЛЕ ПЕН и полуправым кандидатом Н.САРКОЗИ, именно так он позиционируется последнее время». «У французских социалистов, увы, кандидатуры, равной Д.СТРОСС-КАНУ по потенциалу, в ближайшее время не появится. Удастся ли самому Д.СТРОСС-КАНУ превратить препятствие в возможность, станет ясно в ближайшем будущем», - отмечает эксперт.