Замешанный в секс-скандале глава МВФ подал в отставку

В четверг, 19 мая, управляющий директор Международного валютного фонда Доминик Стросс-Кан, обвиняемый в попытке изнасилования, подал в отставку 19 мая, сообщаетТСН.

Пост главы МВФ Доминик Стросс-Кан занял 1 ноября 2007 года. Он был избран на эту должность на пятилетний срок.

Напомним, Доминик Стросс-Кан задержан 14 мая в нью-йоркском аэропорту имени Кеннеди незадолго до вылета в Париж. Главу МВФ взяли под стражу после того, как горничная гостиницы Sofitel заявила, что он пытался ее изнасиловать. Стросс-Кану были предъявлены обвинения в принуждении к сексуальному акту, попытке изнасилования и незаконном лишении свободы.

Уголовный суд Манхэттена принял решение оставить главу МВФ под стражей, отклонив залог в размере одного миллиона долларов. Прокуроры заявили, что в случае, если его уволят, обвиняемый сможет бежать во Францию. Следующее заседание суда назначено на 20 мая. Во вторник Стросс-Кана перевезли из центра при манхэттенском суде в исправительный комплекс Райкерс-Айленд, который в Нью-Йорке называют не иначе, как "город-тюрьма".

Между тем, по данным социологов, большинство жителей Франции считают, что один из самых популярных членов оппозиционной французской Соцпартии стал жертвой заговора.

При этом через два дня после задержания главы МВФ об оскарблении с его стороны вспомнила и французская журналистка и писательница Тристан Банон. Она не исключает подачи иска в суд по обвинению в домогательствах в 2002 году.

Отметим, по американским законам, Стросс-Кан может быть осужден до 74 лет лишения свободы.