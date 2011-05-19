Пентагон закрыл доступ к информации об уничтожении бен Ладена

Пентагон окончательно заявил, что не намерен раскрывать детали операции по ликвидации главаря "Аль-Каиды" Усамы бен Ладена, объяснив это заботой о безопасности участвовавших в ней военнослужащих и членов их семей, а также угрозой планам проведения подобных операций в будущем.

"Меня беспокоит то, что слишком много людей во многих местах слишком много говорят об этой операции. И мы пришли к соглашению, что мы не будем больше говорить о деталях операции, кроме того, что она длилась 15 часов", - сказал на регулярной пресс-конференции в среду министр обороны США Роберт Гейтс.

Ранее, 12 мая, во время посещения военной базы Кемп-Леджин он уже говорил о том, что Пентагон может принять решение закрыть информацию об операции в Абботтабаде. В среду Гейтс объявил, что такое решение принято, и оно окончательное.

"Мы беспокоимся о возможности проведения таких операций в будущем. И чем больше деталей (о спецоперации в Абботтабаде) будет известно, тем более рискованными и трудными для осуществления будут дальнейшие подобные акции", - цитирует РИА "Новости".

По его словам, в прошлый четверг он встречался с бойцами спецназа ВМС SEALS (Sea, Air and Land Teams), которые ликвидировали бен Ладена. Военнослужащие высказали Гейтсу тревогу за безопасность своих семей. Министр отметил, что Пентагон рассмотрит необходимый перечень мер безопасности и сделает все, чтобы близким спецназовцев не угрожала никакая опасность.