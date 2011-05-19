Жена и дочь Каддафи сбежали в Тунис

Жена ливийского лидера Муаммара Каддафи Сафия и его дочь Аиша покинули Ливию, передает Reuters.

Несколько дней назад они сбежали из страны, перебравшись через границу в Тунис. Об этом агентству сообщил источник в тунисских спецслужбах. Предположительно, они сейчас находятся на острове Джерба у восточного побережья Туниса. По словам собеседника агентства, супруга и дочь М.Каддафи прибыли в Тунис в сопровождении нескольких человек.

Накануне сообщалось, напоминает РосБизнесКонсалтинг, что министр нефтяной промышленности Ливии Шукри Мохаммед Гханем также покинул страну, перебравшись в Тунис. Ш.Гханем отправился в Тунис "по официальному делу", однако позже Триполи потерял контакт со своим чиновником. Ливийские повстанцы, воюющие против М.Каддафи, подтвердили, что местонахождение министра неизвестно, но отметили, что не знают, сбежал он из страны или нет.

Ш.Гханем, помимо министерской должности, занимал пост главы Ливийской национальной нефтяной корпорации, а ранее был премьер-министром Ливии.