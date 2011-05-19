На параде в День независимости Грузии появится новая бронетехника

В Тбилиси на репетиции военного парада, приуроченного к 20-й годовщине Дня независимости Грузии, который отмечается 26 мая, на набережной появилась новая бронемашина, названная "Дидгори", сообщили военные эксперты грузинским СМИ. По свидетельству экспертов, этот тип бронетехники изготавливается в Тбилиси. Других подробностей, связанных с технико-тактическими показателями боевой машины, пока нет, замечает РосБизнесКонсалтинг.