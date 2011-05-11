Представитель РФ на Евровидении: Это Россия, б...ь! Иди сюда, б…ь! (видео)

Менеджер представителя России на песенном конкурсе «Евровидение» объяснила нецензурные выражения Алексея Воробьева на камеру в полуфинале конкурса.

Как сказала в интервью «Би-Би-Си» Катерина фон Гечмен-Вальдек, реакция Алексея на объявление финалистов конкурса – это «реакция нормального русского мужика».

На записи прямой трансляции, попавшей в интернет, видно, как представитель России, размахивая национальным триколором за кулисами, кричит в камеру: «Это Россия! Это Россия, б...ь! Иди сюда, б…ь! Смотри в глаза, б…ь!»

Менеджер объяснила такую эмоциональность своего подопечного сильным напряжением, пишет Zn.ua.

«Ситуация была очень напряженная, потому что когда уже объявили восьмого участника, мы страшно волновались, что Россия в финал не прошла. Нас объявили практически предпоследними. И мы, конечно, переволновались страшно там», — сказала Катерина фон Гечмен-Вальдек.

«И когда камера все время проходила мимо нас и в конце концов подошла к нам, он как нормальный русский мужик таким образом порадовался за страну», — добавила она.