Глава Европарламента хочет забрать у Беларуси чемпионат мира по хоккею

Председатель Европарламента Ежи БУЗЕК обратился в Международную федерацию хоккея (IIHF) с призывом отказаться от проведения Чемпионата мира 2014 года в Беларуси. Об этом сообщает немецкое агентство DPA.

По словам Е.БУЗЕКА, турнир нельзя проводить стране, где правящий режим арестовал "сотни мирных демонстрантов, включая кандидатов в президенты и лидеров оппозиции".

Е.БУЗЕК подчеркнул, что Беларуси можно будет разрешить организовать первенство планеты только после того, как на свободу выйдут все политические заключенные.

Как передает Лента.ру, обращение Е.БУЗЕКА подписали несколько депутатов Европарламента, в том числе представитель Словакии Петер ШТЯСНЫ, который считается одним из лучших хоккеистов в истории. По словам Е.БУЗЕКА, его идею поддержал также Конгресс США.

В январе 2011 года Е.БУЗЕК предложил исключить Беларусь из числа участников международных спортивных соревнований, таких как Олимпийские игры и чемпионаты мира. Глава Европарламента объяснил это предложение необходимостью пересмотреть политику в отношении руководства Беларуси, которое, по словам Е.БУЗЕКА, "не имеет демократической легитимности".

Недовольство Е.БУЗЕКА вызвали действия белорусских властей по разгону акции оппозиции в Минске, которая прошла 19 декабря 2010 года. Оппозиционеры протестовали против итогов президентских выборов (по официальным данным, Александр ЛУКАШЕНКО набрал около 80 процентов голосов), а белорусский ОМОН провел массовые задержания. В числе задержанных оказались семь оппозиционных кандидатов в президенты.

В феврале Евросоюз отстранил Беларусь от участия в Парламентской ассамблее программы "Восточное партнерство". В марте Евросоюз опубликовал расширенную версию списков жителей Беларуси, которым запрещен въезд в страны ЕС.