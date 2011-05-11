Напуганные жители Рима отказались выходить на работу

Сегодня сотни тысяч жителей Рима, напуганные предсказанным 30 лет назад разрушительным землетрясением, отказались выходить на работу.

Как сообщает «Газета.ру» со ссылкой на Guardian, также около 20% школьников решили остаться дома.

Мощное землетрясение, способное стереть с лица земли Рим, было предсказано сейсмологом-самоучкой Рафаэлем Бенданди более 30 лет назад.

Как отмечает Guardian, итальянцы прислушиваются к прогнозам Р.Бенданди, так как некоторые его предсказания действительно сбылись: например, землетрясение в области Фриули-Венеция-Джулия в 1976 году.

При этом представители фонда сейсмолога утверждают, что в его работах вообще нет никаких предсказаний о землетрясении, которое должно произойти 11 мая в Риме.