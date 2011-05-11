Литва начинает публикацию архивов советского КГБ
03:41, 11 мая 2011Мир
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Материалы охватывают 1960-1990 годы
В Литве с сегодняшнего дня на специальном сайте будут публиковаться оригиналы документов подразделений КГБ, действовавших в советские времена в балтийских республиках, сообщает Би-би-си.
Материалы охватывают период с 1960 по 1990 годы.
В документах, в основном, содержится информация о деятельности КГБ и его агентов на территории республики. Имена людей, которые своевременно признались в сотрудничестве с советскими органами госбезопасности, не будут преданы гласности.
По словам литовского премьера Андрюса Кубилюса, публикация документов предоставит "ученым и всем интересующимся возможность ознакомиться с деятельностью и методами советских репрессивных структур".
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