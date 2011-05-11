Телеканал оштрафован за слишком частое упоминание Берлускони

. Государственное телекоммуникационное ведомство Италии (Agcom) оштрафовало службу новостей канала Rai Uno на 100 тысяч евро за слишком частое упоминание имени премьер-министра Сильвио Берлускони, сообщает Би-би-си.

Решение было принято после анализа телевизионного эфира в течение нескольких недель предвыборной агитации, предшествующей административным выборам, которые пройдут на Апеннинах 15 и 16 мая.

Оппозиция не раз критиковала службу новостей Rai Uno и ее главного редактора за нарушение равного доступа партий к эфиру.