Самолеты Каддафи нанесли удар по нефтехранилищу

Жители контролируемого повстанцами портового города Мисурата на западе Ливии пытаются потушить крупный пожар на атакованном в субботу самолётами войск Муамара Каддафи топливном хранилище, сообщает Reuters. Удар нанесли небольшие самолёты, обычно используемые для распыления пестицидов.

"Четыре нефтяных резервуара были полностью уничтожены, и сильный пожар перекинулся на остальные четыре. Мы не можем его потушить, не располагая необходимым снаряжением", - заявил представитель повстанцев Ахмед Хассан. По словам повстанцев, из-за пожара город оказался в бедственном положении, так как лишился основных запасов топлива.

Окружившие Мисурату войска Каддафи и удерживающие город повстанцы с марта ведут ожесточенные бои, напоминает РИА "Новости".

Во вторник представитель НАТО заявил, что силы альянса обеспечили морской коридор безопасности в Мисурату. Со своей стороны армия Каддафи, блокировав порт, объявила о запрете захода в него любых судов.

Международная организация по миграции в среду эвакуировала из Мисураты около 800 человек. Зафрахтованное организацией судно Red Star One доставило в ливийский порт необходимые припасы и приняло на борт мигрантов, журналистов и раненых ливийцев, которые будут доставлены в столицу повстанцев - город Бенгази на востоке страны.