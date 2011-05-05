Уничтожившие бен Ладена "морские котики" вернулись в США

Бойцы отряда специального назначения ВМС США (SEAL), ликвидировавшие Усаму бен Ладена, вернулись на родину в США. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает телеканал ABC.

По информации осведомленных собеседников канала, самолет с "морскими котиками" приземлился на базе ВВС США "Эндрюс" в окрестностях Вашингтона 4 мая. Возвращение прошло тихо и держалось в секрете. Куда затем отправились военнослужащие, не уточняется. По данным из открытых источников, элитная 6-я бригада (Team 6) спецназа ВМС, бойцы которой, как считается, провели операцию против "террориста №1", расквартирована на базе в штате Вирджиния.

Как сообщалось, в операции участвовали 10-20 "морских котиков". Они штурмовали дом, подавив сопротивление охраны, и нашли на третьем этаже безоружного бен Ладена. У спецназовцев был приказ либо убить "террориста №1", либо взять его в плен, но только если он ясно покажет им, что готов сдаться. По утверждениям Вашингтона, бен Ладен этого не сделал; наоборот он якобы произвел "угрожающее движение", после чего был убит выстрелом в голову.

Известие о смерти лидера "Аль-Каиды" американцы встретили восторженно, "котики", ликвидировавшие бен Ладена, заочно стали в США национальными героями. В силу особой секретности их службы имена участников операции в Абботтабаде останутся под секретом. Накануне сообщалось, что спецназовцев могут наградить, но опять же секретно, замечает Лента.ру.