Белый дом подтвердил, что Обама родился в США

Белый дом опубликовал на своем официальном сайте доступную для скачивания копию полной версии свидетельства о рождении президента США Барака Обамы.

В свидетельстве говорится, что Барак Обама родился 4 августа 1961 г. в 19:24 в Гонолулу (штат Гавайи).

Публикация призвана положить конец спекуляциям вокруг права Обамы быть президентом страны. Его оппоненты неоднократно заявляли о том, что Обама мог родиться за пределами США, а по конституции, пост президента может занимать только уроженец Соединенных Штатов. Оппоненты Обамы пытались доказать, что он рожден за пределами страны и не имеет права занимать пост главы государства. Эти разговоры вспыхнули снова после того, как нынешний президент решил баллотироваться на второй срок.