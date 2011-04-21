Польша передаст России список невыполненных просьб

Польские власти готовят дипломатическую ноту для российской власти со списком материалов, о которых просили польские следователи россиян в рамках расследования причин Смоленской авиакатастрофы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал сегодня на пресс-конференции министр иностранных дел Польши Радослав СИКОРСКИЙ.

«Сейчас готовится нота, в которой будут инвентаризованы те просьбы, которые мы направляли российской стороне с момента катастрофы и на которые до сих пор ждем ответа", - сказал министр после сегодняшней встречи с генеральным прокурором Польши Анджеем СЕРЕМЕТОМ и председателем правительства Дональдом ТУСКОМ.

"Надеемся на благосклонное и эффективное их выполнение", - отметил министр, которого цитируют польские медиа.

Д.ТУСК, который также принимал участие в пресс-конференции, отметил, что власть всячески поддержит генерального прокурора Польши, который 17-19 мая планирует посетить Россию с визитом для обсуждения передачи полякам материалов по делу Смоленской катастрофы.

Глава польского правительства "назвал то лучше, то хуже" сотрудничество с россиянами в расследовании авиакатастрофы 10 апреля 2010 года, подчеркнув, что было бы хорошо, если бы поляки имели доступ к оригиналам "черных ящиков" правительственного Ту-154.

Как сообщал УНИАН, обнародованные в январе замечания польских экспертов к отчету российскому МАК относительно причин Смоленской катастрофы свидетельствует, что россияне не ответили на 80% обращений поляков.

Из-за нехватки доступа польских экспертов к "черным ящикам" они также не могут дать окончательный вывод по поводу подлинности ранее расшифрованных записей, сделанных на основе копии.

Из-за этого также затягивается обнародование окончательного отчета причин катастрофы, который отдельно готовит польская сторона.