Арабские монархи требуют от президента Йемена уйти
22:57, 10 апреля 2011Мир
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Ради единства и безопасности
Страны Персидского залива призвали президента Йемена Али Абдаллу Салеха передать власть своему заместителю, а формирование переходного правительства доверить оппозиции, сообщает Би-би-си.
Об этом заявили после встречи в Эр-Рияде министры иностранных дел стран Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива, в который входят входят шесть арабских монархий: Бахрейн, Катар, Кувейт, ОАЭ, Оман и Саудовская Аравия.
Совет сообщил, что в Саудовской Аравии встретятся представители йеменского правительства и оппозиции, чтобы способствовать обеспечению "единства, безопасности и стабильности" страны.
Йеменский президент категорически отверг предложение о своем уходе.
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