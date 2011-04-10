Арабские монархи требуют от президента Йемена уйти

Страны Персидского залива призвали президента Йемена Али Абдаллу Салеха передать власть своему заместителю, а формирование переходного правительства доверить оппозиции, сообщает Би-би-си.

Об этом заявили после встречи в Эр-Рияде министры иностранных дел стран Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива, в который входят входят шесть арабских монархий: Бахрейн, Катар, Кувейт, ОАЭ, Оман и Саудовская Аравия.

Совет сообщил, что в Саудовской Аравии встретятся представители йеменского правительства и оппозиции, чтобы способствовать обеспечению "единства, безопасности и стабильности" страны.

Йеменский президент категорически отверг предложение о своем уходе.