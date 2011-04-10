Качиньский: нынешней власти недостает патриотической традиции

Лидер самой популярной польской оппозиционной партии “Право и справедливость” Ярослав КАЧИНЬСКИЙ призвал поляков в воскресенье в Варшаве не отступать от намерений узнать всю правду о Смоленской авиакатастрофе.

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, об этом Я.КАЧИНЬСКИЙ заявил, выступая на инаугурации “Общественного движения им. Президента Польши Леха Качиньского”.

«Мы собрались здесь, чтобы почтить память президента Польши, его жены и всех тех, которые год назад нас оставили, так неожиданно, так резко и так быстро. Можно о них сказать, как сказал о других великий поэт: Им изменили на рассвете”, - подчеркнул он.

Политик отметил, что его родной брат был представителем польской независимой и патриотической традиции, которой, по его словам, недостает нынешней власти.

Я.КАЧИНЬСКИЙ призвал развивать, собственно такие традиции в польской политике, подчеркнув, что первым шагом для этого должно стать обнародование “всей правды” о Смоленской трагедии.

“Оставить эти дела – это отказаться от уважения к собственному народу, к жертвам, к самому себе. Это согласиться на зло прошлому и согласиться на зло будущему”, - сказал он.

Я.КАЧИНЬСКИЙ также назвал обязанностью каждого почтить память погибших в катастрофе, напомнив, что она забрала жизнь многих известных поляков.