В Токио состоялся 15-тысячный митинг против атомной энергетики

15 тысяч человек в воскресенье в Токио провели демонстрацию против атомной энергетики на фоне продолжающегося кризиса вокруг аварийной АЭС "Фукусима-1".

Как передает агентство Киодо, акция протеста проходила под музыку в стиле рок и рэгги, исполнявшуюся музыкантами в ярких одеждах.

"Нет ядерным бомбам!.. No more Fukushima!", - скандировали собравшиеся перед железнодорожной станцией Коэндзи люди, многие из которых привели с собой маленьких детей.

Как сообщал УНИАН, после разрушительного землетрясения 11 марта и последовавшего за ним цунами на АЭС "Фукусима-1" отказала система охлаждения, на объекте был введен режим ЧС. Впоследствии на нескольких энергоблоках произошли взрывы, что привело к выбросу радиоактивных элементов в атмосферу. Власти эвакуировали людей из 20-километрой зоны вокруг АЭС. Позднее стала появляться информация об обнаружении в ряде районов Японии радиоактивных элементов в воздухе, морской и питьевой воде, продуктах питания.

В начале недели компания, которая обслуживает АЭС, приступила к сбросу 11,5 тысячи тонн низкорадиоактивной воды в Тихий океан, чтобы использовать освободившиеся резервуары для высокорадиоактивной воды. Представители компании заявили, что сожалеют о принятом решении, но в сложившейся ситуации - это единственный выход.