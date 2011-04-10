Стороны конфликта в Ливии заявили о фронтовых успехах

Правительство Ливии объявило, что сбиты два вертолета сил повстанцев в ответ на сообщение НАТО об уничтожении 17 единиц бронетехники Каддафи, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Associated Press.

Тяжелые военно-транспортные вертолеты "Чинук" сбиты в районе города Марса-эль-Брега, сообщил журналистам замминистра иностранных дел Ливии Халид Каим.

"Это было явное нарушение резолюции 1973, касающейся бесполетной зоны. Мятежники использовали два вертолета и были сбиты близ нефтяных объектов города", - цитирует AP его слова.

Еще около 30 повстанцев погибли в ходе субботнего боя за город Мисрату, сообщил в воскресенье Reuters.

ВВС НАТО ранее в воскресенье заявили, что уничтожили за пятницу и субботу 17 танков Каддафи и перехватили боевой самолёт оппозиционных сил.