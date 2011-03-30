Уганда готова принять Каддафи

Уганда готова предоставить ливийскому лидеру Муамару Каддафи политическое убежище, заявил в среду официальный представитель президента этой восточноафриканской страны Тамале Мирунди (Tamale Mirundi).

По словам Мирунди, Уганда придерживается политики предоставления убежища нуждающимся. Такая позиция, сказал он, обусловлена тем, что многие угандийцы бежали из страны во время правления диктатора Иди Амина.

Уганда стала первой страной, выразившей готовность принять у себя лидера Джамахирии, отмечает РИА "Новости". Ранее СМИ сообщали, что Каддафи просил политическое убежище в Никарагуа, однако официальные власти страны эту информацию опровергли.