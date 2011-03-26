СМИ: США уже начали наземную операцию в Ливии

США уже приступили к наземной операции в Ливии, несмотря на отрицание даже наличия подобных планов со стороны администрации Обамы, сообщает американская телекомпания Fox News.

«У нас есть информация, что американские военные уже находятся на территории Ливии», - заявил в эфире самой рейтинговой авторской программы самого рейтингового новостного телеканала ее ведущий Билл О`Райли.

Полковник армии США в отставке Дэвид Хант заявил, что Пентагон не предпринимает авианалетов подобного масштаба, как в Ливии, не имея людей на территории этой страны. «Они очень успешно сработали, но не имели контактов с повстанцами, поскольку не знают, с кем собственно можно иметь дело, - сказал он. – Военные и агенты ЦРУ находятся там уже в течение 12 дней».

Подполковник разведки армии США Тони Шеффер также заявил, что, по данным его источников, ситуация обстоит именно так, как рассказал Хант.

И Шеффер, и Хант не находят ничего странного в том, что Белый дом отрицает даже наличие планов наземной операции. «Это не принято афишировать», - отметил Хант.

В свою очередь, РИА «Новости» со ссылкой на источник в российской разведке сообщило, что международная коалиция активно разрабатывает план наземной операции на территории Ливии.

НАТО, взявшее на себя реализацию на практике бесполетной зоны в Ливии, планирует, что военная операция в этой стране, будет длиться 90 дней. При этом Альянс допускает, что эти сроки могут быть увеличены, замечает Газета.ру.