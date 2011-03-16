Россия эвакуирует из Японии семьи дипломатов

Россия эвакуирует из Японии членов семей сотрудников российских учреждений.

Об этом УНИАН сообщили в департаменте информации и печати МИД РФ.

«В связи со складывающейся в Японии обстановкой, принято решение о временном выезде из страны ориентировочно 18 марта членов семей сотрудников российских учреждений в Японии, включая Посольство в Токио, генеральные консульства, Торговое представительство и ряд других», - говорится в сообщении.

В тоже время отмечается, что об эвакуации из Японии сотрудников российских дипломатических представительств, а также работников других российских государственных учреждений, речь на данном этапе не идет.