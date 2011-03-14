В Японии начинаются веерные отключения электроэнергии

С 14 марта в ряде районов Японии начинаются плановые периодические отключения электричества (так называемые веерные отключения). Это делается с целью избежать энергетического коллапса, сообщает Би-би-си со ссылкой на местные СМИ.

Данная процедура ждет те регионы, которые обслуживаются компанией Tokyo Electric Power (Tepco). Сюда входят Токио (за исключением центральной части японской столицы), а также префектуры Тиба, Гумма, Ибараки, Канагава, Тотиги, Сайтама, Яманаси и частично Сидзуока. В ряде пригородов Токио также будут перебои с подачей электроэнергии. На каждой территории электроэнергии не будет по три часа в сутки, уточняет РосБизнесКонсалтинг.