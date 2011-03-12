Россия готова увеличить поставки газа и угля в Японию

Россия готова увеличить поставки энергоносителей в Японию из-за уменьшения производства электричества на АЭС.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом сегодня сообщил вице-премьер-министр РФ Игорь СЕЧИН на встрече с премьер-министром России Владимиром ПУТИНЫМ.

В частности, И.СЕЧИН отметил, что ядерная энергетика в энергетическом балансе Японии составляет порядка 30%, 17% – газ и 22% – уголь и другие источники.

По его словам, Японии необходимо решать вопрос о замещении убывающих мощностей, и ее руководство обратилось в «Газпром» с просьбой рассмотреть возможность увеличения поставок сжиженного природного газа.

И.СЕЧИН сообщил, что сейчас решается вопрос о перенаправлении в Японию двух кораблей со сжиженным газом, которые предназначались для других потребителей.

Также он заявил, что РФ может достаточно быстро нарастить поставки угля - на 3–4 млн тонн.

Кроме того, по словам И.СЕЧИНА, российская сторона готова рассмотреть возможность прокладки подводного кабеля для поставки электроэнергии с Дальнего Востока.