Россия готова увеличить поставки газа и угля в Японию
Вице-премьер доложил президенту
Россия готова увеличить поставки энергоносителей в Японию из-за уменьшения производства электричества на АЭС.
Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом сегодня сообщил вице-премьер-министр РФ Игорь СЕЧИН на встрече с премьер-министром России Владимиром ПУТИНЫМ.
В частности, И.СЕЧИН отметил, что ядерная энергетика в энергетическом балансе Японии составляет порядка 30%, 17% – газ и 22% – уголь и другие источники.
По его словам, Японии необходимо решать вопрос о замещении убывающих мощностей, и ее руководство обратилось в «Газпром» с просьбой рассмотреть возможность увеличения поставок сжиженного природного газа.
И.СЕЧИН сообщил, что сейчас решается вопрос о перенаправлении в Японию двух кораблей со сжиженным газом, которые предназначались для других потребителей.
Также он заявил, что РФ может достаточно быстро нарастить поставки угля - на 3–4 млн тонн.
Кроме того, по словам И.СЕЧИНА, российская сторона готова рассмотреть возможность прокладки подводного кабеля для поставки электроэнергии с Дальнего Востока.