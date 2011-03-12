Путину доложили о состоянии японских реакторов

В Японии после землетрясения остановилось 11 энергоблоков АЭС.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом сегодня сообщил глава «Росатома» Сергей КИРИЕНКО на встрече с премьер-министром РФ Владимиром ПУТИНЫМ.

«В 14.45 по токийскому времени вчера, в пятницу, после землетрясения у них остановилось 11 энергоблоков атомных станций. Причём надо отметить, что автоматика сработала в штатном режиме, хотя блок старый», - сказал С.КИРИЕНКО.

Он также отметил, что аварийный блок на АЭС «Фукусима-1» был построен в 1971 году компанией «Дженерал Электрик».

По его словам, в результате землетрясения сработала автоматика в штатном режиме, блоки остановились и исчезло электропитание на блоке. После этого в штатном режиме сработали аварийные дизель-генераторы, которые должны были обеспечить приток воды.

«Для них крайне важно было обеспечить подачу воды в охлаждение активной зоны. Они час обеспечивали это аварийными дизель-генераторами. По стечению обстоятельств через час в эту же точку пришло цунами, которое повредило систему охлаждения уже самих аварийных дизель-генераторов. Остановились дизель-генераторы – перешли на аккумуляторное питание, подбросили туда дополнительные аварийные дизель-генераторы. Но, тем не менее, ситуацию удержать не смогли, видимо, в силу общей ситуации, связанной с землетрясением», - сказал он.

Глава «Росатома» отметил, что к ночи стало нарастать давление и было принято решение сбрасывать этот пар, что привело к повышению радиационного фона вокруг станции.

Он напомнил, что в 15.32 по токийскому времени произошёл взрыв, который не затронул корпус реактора.

«Это не ядерная реакция. Это не взрыв корпуса реактора. Судя по всему, произошёл взрыв водорода. Когда падает уровень воды, возникает расплавление циркониевой оболочки и при взаимодействии с горячим паром возникает водород. Собственно, с паром в атмосферу выходит этот водород. Дальше достаточно было искры, которая, собственно, привела к взрыву этого водорода», - сказал он.

Он отметил, что в 20.20 по токийскому времени было принято решение закачивать в контаймент морскую воду для охлаждения.

По мнению С.КИРИЕНКО, ситуация стала стабилизироваться.

«Уровень активности вокруг станции стал резко падать – мы следили за этим по часам. Он уже упал примерно в 10 раз от максимального уровня, который у них был, когда они принимали решение о сбросе пара», - сказал глава «Росатома».

Как сообщал УНИАН, число погибших и пропавших без вести от произошедшего 11 марта катастрофического землетрясения в Японии магнитудой 8,8, по последним данным Главного полицейского управления страны, превысило 2,5 тыс. человек.

Несколько населенных пунктов на северо-востоке страны оказались под ударами волн цунами высотой до 10 метров и превратилась в руины.