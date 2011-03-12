Силы Каддафи наступают на город Мисрата на западе Ливии

Правительственные силы, верные Муамару Каддафи, направляются в сторону города Мирсата на западе страны, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на телеканал "Аль-Джазира".

Мисрата - третий по величине город Ливии, расположенный в западной части страны в 210 километрах от столицы Триполи. Это последний город, контролируемый повстанцами на западе Ливии.

По данным телеканала, силы Каддафи сейчас находятся на расстоянии десяти километров от Мисраты. Повстанцы готовятся к обороне.

Ранее в результате ожесточенных боев под контроль правительственных войск перешел стратегически важный нефтяной порт Рас-эль-Ануф на востоке Ливии.

С 15 февраля в Ливии продолжаются народное восстание против Муамара Каддафи, правящего в стране более 40 лет. Ливия фактически разделилась на подконтрольный Каддафи запад и восток, где оппозиция создала временный орган правления - Национальный совет.