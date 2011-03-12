Японцев с детства готовят к землетрясениям

Украинские студенты в Японии заявляют о желании и готовности принять участие в оказании помощи по ликвидации последствий стихийного бедствия.

Об этом в интервью корреспонденту УНИАН заявила гражданка Украины, студентка Киотского университета Елена БРИДНЯ.

“Нет, никаких мыслей о возвращении домой в связи с землетрясением у нас нет. Напротив, очень хотелось бы каким-то образом посодействовать спасательным работам в пострадавших районах, но процедура регистрации не такая уж и простая. К тому же, японцы вряд ли допустят иностранцев в опасные районы”, - считает она.

Рассказывая о сегодняшней ситуации в Японии, Е.БРИДНЯ отметила, что в этом государстве готовность к мощным землетрясениям всегда находится на высоком уровне.

“Я прошла тренировки, организованные частной организацией специально для иностранцев, которые не имеют опыта как вести себя во время землетрясения. Кроме практических навыков, с нами проводили и разъяснительную работу, где, в частности, сообщалось, что Япония на 80% готова к землетрясению любой мощности. Речь идет о специально оборудованных убежищах, запасе продовольствия и медикаментов. Японцев готовят к таким ситуациям регулярно еще со школы. Поэтому, теоретически, каждый японец знает, что нужно делать и куда идти. Власть лишь координирует общие действия”, - рассказала студентка.

Она отметила, что некоторые японские исследователи связывают эту беду с Большим землетрясением, которое происходит примерно каждые 100 лет.

“Люди немного успокоились, но напряженность еще продолжается. Надеемся, что все худшее уже позади, но волнуемся за друзей, соотечественников в Токио”, - говорит Е.БРИДНЯ.

По ее словам, японское телевидение сейчас ведет репортажи из сейсмозащитных убежищ, где находятся люди. “Они выглядят вполне спокойно. Также местные органы способствуют обеспечению хотя бы какого-то комфорта для людей, которые вынуждены находиться на железнодорожных станциях и других местах большого скопления граждан”, - отметила Е.БРИДНЯ, добавив, что компании, которые обеспечивают электроэнергией западные регионы Японии, обратились к потребителям с просьбой экономить электроэнергию в интересах пострадавших районов северо-востока страны.

“На многих интернет-сайтах начался сбор средств и регистрация волонтеров. Также по социальным сетям распространяется дополнение, где можно сообщить о собственной безопасности друзьям и родным, а также найти информацию о других”, - сообщила Е.БРИДНЯ.

Как она также подчеркнула, в Японии паники не наблюдается. “Постоянно сообщается об угрозе повторных толчков и опасности цунами в прибрежных зонах. Репортажи ведутся абсолютно всеми социальными телевизионными каналами. Официальная власть отрицает выбросы радиации, отмечая, что повреждена лишь внешняя часть реактора, но слухи о более значимых повреждениях уже поползли некоторыми СМИ”, - также рассказала украинская студентка в Японии.