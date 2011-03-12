МИД: Среди пострадавших в Японии украинцев нет

Граждан Украины среди пострадавших от землетрясения и цунами в Японии нет.

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте информационной политики Министерства иностранных дел Украины.

Как отмечается в сообщении, Украина готова оказать Японии всю необходимую помощь для преодоления последствий землетрясения, которое произошло 11 марта с.г., и привело к катастрофическим разрушениям и гибели людей в этой стране.

Учитывая большой опыт Украины по преодолению последствий радиоактивного загрязнения территорий, приобретенный в ходе ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС, и в связи с опасной ситуацией на одной из АЭС Японии (Фукусима-1), МИД Украины обратилось к внешнеполитическому ведомству Японии с предложением оказать помощь украинских специалистов по вопросам атомной энергетики в кратчайшие сроки.

Посольство Украины в Японии, которое работает в круглосуточном режиме, продолжает отслеживать ситуацию в стране пребывания после землетрясения, которое привело к многочисленным разрушениям и человеческим жертвам.

Всего на консульском учете в посольстве Украины в Японии находится 511 гражданин Украины. Министерство иностранных дел Украины готово в случае необходимости оказать максимальное содействие украинским гражданам для их безопасного возвращения из Японии в Украину.