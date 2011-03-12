Японию охватила паника

Жителей нескольких японских городов, пострадавших от землетрясения и цунами, охватила паника и отчаяние. Людям не хватает воды, продуктов и лекарств. У входов в больницы выстроились огромные очереди раненых.

Как передает Reuters, в районе города Фукусима, в пригороде которого пару часов назад взорвалась АЭС, люди выстроились в огромные очереди за питьевой водой в городских центрах. Многие до сих пор надеются найти своих выживших родственников.

Жители города Иванума, расположенного недалеко от Фукусимы, пишут огромными буквами SOS на крышах зданий, частично потопленных водой, пытаясь таким образом привлечь внимание спасателей.

В городе Мито также выстроились огромные очереди в продуктовые магазины и больницы.

«Большинство магазинов закрылись, это один из немногих, который еще работает, где я могу купить воду и продукты», – сказал 68-летний Кунио Ивацуки.

Власти соседнего с Мито города разместили всех выживших в спортзале одной из местных школ.

«Все куда-то бегут. Земля дрожит, вокруг горят дома. Людей просто охватила паника», – сказал 60-летний Киеси Канадзав.

Газета.ру