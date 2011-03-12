Новое землетрясение в Японии

Новое землетрясение магнитудой 6,1 произошло у японского острова Хонсю

В субботу днем новое землетрясение магнитудой 6,1 произошло в районе японского острова Хонсю, сообщает Геологическая служба США.

Подземный толчок зафиксирован в 19.53 по местному времени в 157 километрах к северо-востоку от города Сендай, наиболее пострадавшего накануне от цунами.

Правительство Японии предупредило о возможности нового цунами после серии новых землетрясений.

Газета.ру