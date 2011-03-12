В ДТП в Китае погибли 18 человек
09:07, 12 марта 2011Мир
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Рейсовый автобус сорвался в пропасть
В результате крупного дорожно-транспортного происшествия, произошедшего на самой высокогорной трассе в мире в Северо-Западном Китае, погибли 18 человек, 23 получили ранения различной степени тяжести, сообщает Газета.Ru.
Авария произошла на одном из участков автомобильной трассы, соединяющей Синьцзян-Уйгурский автономный район и Тибетский автономный район.
Рейсовый автобус с 41 пассажиром съехал с дороги и сорвался в пропасть на одном из участков трассы в уезде Ечэн.
Трасса государственного значения номер 219 является самой высокогорной в мире. Ее протяженность составляет 1455 км, часть дороги проходит по сложной горной местности на высоте 6,2 тыс. метров над уровнем моря.
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