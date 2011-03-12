В ДТП в Китае погибли 18 человек

В результате крупного дорожно-транспортного происшествия, произошедшего на самой высокогорной трассе в мире в Северо-Западном Китае, погибли 18 человек, 23 получили ранения различной степени тяжести, сообщает Газета.Ru.

Авария произошла на одном из участков автомобильной трассы, соединяющей Синьцзян-Уйгурский автономный район и Тибетский автономный район.

Рейсовый автобус с 41 пассажиром съехал с дороги и сорвался в пропасть на одном из участков трассы в уезде Ечэн.

Трасса государственного значения номер 219 является самой высокогорной в мире. Ее протяженность составляет 1455 км, часть дороги проходит по сложной горной местности на высоте 6,2 тыс. метров над уровнем моря.