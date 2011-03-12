США готовы задействовать нефтяные резервы

Президент США Барак Обама подтвердил, что его администрация готова в случае необходимости, чтобы остановить рост цен на нефть, задействовать нефтяные резервы страны. "Я считаю, что мировое сообщество может справиться с этой ситуацией... Важно рассматривать все варианты... Все должны знать, что если ситуация потребует, мы готовы задействовать наши значительные нефтяные резервы", - сказал Обама на специальной пресс-конференции.

Ранее то же самое в одном из интервью сказал глава аппарата Белого дома Уильям Дэйли.

Обама также подчеркнул, что власти страны будут отслеживать поведение нефтяных компаний с тем, чтобы те не завышали цены искусственно. "Никто не имеет права наживаться на работающих семьях", - цитирует РИА "Новости".

Вместе с тем, американский лидер отметил, что для того, чтобы население США не страдало от скачков цен на нефть, необходимо предпринять целый ряд мер. Прежде всего, по его словам, необходимо увеличить добычу топлива в США, тем самым, снизив уровень зависимости от иностранной нефти, а во-вторых, нужно как можно больше пользоваться альтернативными источниками энергии, тем самым, снижая уровень потребления нефтепродуктов.

Цена барреля нефти на фоне беспорядков на Ближнем Востоке превысила отметку в 100 долларов, в США галлон (3,79 литра) бензина стоит уже 3,5 доллара. Цена на бензин начала расти после Нового года, а за прошлую неделю увеличилась, в среднем, на 15 центов. В резерве у США есть 727 миллионов баррелей нефти.