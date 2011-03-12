Обама: сжимаем кольцо вокруг Каддафи

Вашингтон и его союзники "сжимают кольцо" вокруг Муаммара Каддафи, заявил президент США Барак Обама. Он отметил, что в настоящее время рассматривается ряд возможных мер, в частности речь идет о введении запретов на полеты над Ливией, передает Associated Press.

Б.Обама также отметил, что наиболее желательной развязкой нынешнего кризиса в Ливии станет уход с поста М.Каддафи.

Госсекретарь США Хиллари Клинтон в ближайшее время проведет встречу с лидерами оппозиции арабской страны, а также пройдет ряд международных форумов, посвященных ситуации в Ливии, на которых, в том числе, будет обсуждаться возможность закрытия воздушного пространства над этой страной.

Сегодня же состоится саммит Лиги арабских государств, пишет РосБизнесКонсалтинг.