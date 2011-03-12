Меркель: время вторжения в Ливию еще не пришло

Канцлер Германии Ангела Меркель вновь скептически отозвалась о возможности применения военных средств в Ливии, отмечает AFP. Выступая на заседании комитета бундестага по европейской политике, Меркель заявила, что она удивлена тем, с какой быстротой кое-кто пытается решать важнейшие вопросы. "Нет сомнений в том, что Каддафи ведет войну против собственного народа. Однако мы должны помнить о том, что нельзя начинать акцию, которую будет невозможно довести до конца", - приводит ее слова Deutsche Welle.

Можно настаивать на немедленном запрете полетов, однако претворить в жизнь эту идею не так уж просто, заметила канцлер.

По ее мнению, главной предпосылкой является легитимизация любых акций Советом Безопасности ООН. Необходимо также заручиться поддержкой Лиги арабских государств и Африканского союза. Меркель положительно расценила инициативу Европейской комиссии, выступившей за необходимость изменения политики добрососедства с государствами Северной Африки. Расширение помощи таким странам, как Египет и Тунис, крайне важно для стабилизации ситуации в регионе и укрепления экономики.

В тот же день после завершения экстренного саммита ЕС по ситуации в Ливии она отметила, что ситуация в этой стране "меняется каждый день", сообщает РИА "Новости" со ссылкой на AFP.

Немецкий канцлер подчеркнула, что контакты Евросоюза с оппозиционным Национальным советом не следует рассматривать как полное признание его законным органом власти в Ливии. Меркель подтвердила, что государства-члены ЕС едины во мнении о необходимости немедленного отказа Муамара Каддафи от власти. Она отметила, что санкции в отношении ливийского лидера и его окружения призваны продемонстрировать, что он больше не пользуется поддержкой в Европе.