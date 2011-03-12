Россия празднует День работника уголовно-исполнительной системы

День работника уголовно-исполнительной системы (УИС) впервые отмечается в России в субботу, сообщает РИА "Новости".

Профессиональный праздник был установлен указом президента России в конце прошлого года.

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) России накануне торжественного дня провела ряд праздничных мероприятий с участием руководителей, сотрудников и ветеранов ведомства, глав пенитенциарных служб иностранных государств, представителей силовых структур, политиков и общественных деятелей. Были организованы круглые столы для молодых сотрудников и курсантов образовательных учреждений ФСИН России.

Глава службы Александр Реймер встретился с семьями погибших при исполнении служебного долга сотрудников УИС.

Апогеем празднования стало торжественное собрание и праздничный концерт с участием звезд российской эстрады, который прошел в Центральном академическом театре Российской армии.