Идея разместить авиабазу США в Польше застала Москву врасплох

В МИД России всерьез обеспокоены высказываниями госсекретаря США Хиллари Клинтон о том, что Вашингтон все же намерен разместить в Польше элементы своей системы ПРО, а также военно-воздушную базу с истребителями F-16, пишет Коммерсант.

"Планы по ПРО не новы, мы о них знаем и рассчитываем договориться в рамках нашего проекта ЕвроПРО. А вот идея относительно авиабазы требует дополнительных разъяснений", - цитирует издание источник в российском внешнеполитическом ведомстве.

По словам неназванного источника, вопрос наверняка будет подниматься в ходе переговоров президента России Дмитрия Медведева с вице-президентом США Джо Байденом, которые состоятся в Москве 9 марта.

Как сообщалось ранее, Хиллари Клинтон после переговоров с главой МИД Польши Радославом Сикорским в минувший четверг в Вашингтоне заявила о намерении разместить в Польше на постоянной основе военно-воздушную базу и элементы американской ПРО.

"Как уже было объявлено нашими президентами в декабре, мы планируем разметить в Польше на постоянной основе новое подразделение ВВС США и построить ПРО, а так же, как это было решено на саммите в Лиссабоне, разработать чрезвычайный план в регионе", - процитировало слова госсекретаря Польское радио.