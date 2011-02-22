Российский омбудсман загрустил из-за ликвидации ФНКА УР

Уполномоченный по правам человека в РФ Владимир ЛУКИН готов разбираться с ликвидацией Федеральной национально- культурной автономии украинцев России (ФНКА УР) в случае соответствующего обращения.

Об этом он сказал сегодня собственному корреспонденту УНИАН в России.

«Ко мне украинская диаспора не обращалась, но мне очень грустно в связи с этим делом», - сказал В.ЛУКИН.

Он отметил, что вопрос заключается не в том, имеют ли украинские диаспорные организации право на существование, а в том, что руководство этих организаций нарушало российское законодательство.

«Во всем этом надо разобраться. Если они напишут мне жалобу, я, разумеется, буду разбираться с этим», - сказал В.ЛУКИН.

Он подчеркнул, что каждый российский гражданин или группа граждан имеют право обратится к Уполномоченному по правам человека, если считают, что их права нарушаются. «Я готов заняться этим делом», - заверил В.ЛУКИН.

Как сообщал УНИАН, Федеральная национально-культурная автономия украинцев России была ликвидирована 27 января 2010 года решением Верховного суда РФ.

Она была создана 27 марта 1998 года на учредительном съезде делегатами от национально-культурных автономий украинцев России, действующих на Камчатке, в Красноярском крае и Пензенской области, а также в Ханты-Мансийском автономном округе.