Дипломаты подтвердили авиаудары по демонстрантам в Ливии

Ливийские дипломаты в посольствах в Малайзии и Индии, под впечатлением жестокого разгона оппозиционных демонстраций у себя в стране, обвинили режим Каддафи в действиях против своего народа. Посол в Индии ушел в отставку.

Дипломаты подтверждают сведения о том, что военная авиация в Триполи атакует демонстрантов.

«Мы осуждаем варварскую, незаконную бойню и тотальное уничтожение невинных граждан»,- говорится в специальном заявлении посольства Ливии в Малайзии, которое цитирует Газета.ру со ссылкой на Reuters.

По словам посла Ливии в Индии, отставка вызвана авиаударами в Триполи, которые наносят военные, по оппозиционным демонстрациям. Представитель режима Каддафи в Дели утверждает, что дипломатический корпус взбудоражен происходящем на родине, предрекая новые отставки если насилие продолжится.

Посол Ливии в США Али Ауджали призвал Муаммара Каддафи покинуть свой пост и обратился к международному сообществу с просьбой осудить предпринятые властями страны жестокие меры для подавления протестов, сообщает Associated Press. По словам Ауджали, который проработал на ливийское правительство около 40 лет, сам он не считает себя причастным к бойне, развязанной режимом, и потому не собирается отказываться от своей должности.

В понедельник мировые СМИ сообщили, что власти Ливии разгоняют с помощью авиации акции оппозиции, позднее сын Каддафи опровергал подобную информацию.