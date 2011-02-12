В Ираке террорист-смертник подорвал автобус: погибли 27 паломников

В Ираке террорист-смертник привел в действие взрывное устройство в автобусе, наполненном мусульманами-шиитами, сообщает Agence France-Presse.

Согласно предварительным данным, погибли 27 паломников, еще 20 человек пострадали.

Теракт произошел на пропускном пункте неподалеку от города Самарра в 110 километрах от Багдада. В городе находится могила имама Хассана аль-Аскари, почитаемого шиитами. В 2006 году был уничтожен золотой купол мечети, построенной в честь имама. Предположительно, за этим актом могли стоять сторонники ислама суннитского толка, близкие к "Аль-Каиды".

Взрыв в Самарре стал крупнейшим с 27 января 2011 года, когда в шиитском районе Багдада после взрыва заминированного автомобиля погибли 48 человек.