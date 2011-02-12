Алжир приготовился к "египетскому варианту"

Власти Алжира стягивают в столицу государства значительные силы полиции, чтобы предотвратить марш протеста, который оппозиция намерена провести в субботу, 12 февраля. Как передает Agence France-Presse со ссылкой на оппозиционного лидера Саида Сади (Said Sadi), в город направлены дополнительно 10 тысяч полицейских.

Reuters уточняет, что в центре города Алжир, где планируется провести марш, дежурят тысячи сотрудников правоохранительных органов в защитном снаряжении.

Сади, слова которого приводит AFP, рассказал, что новоприбывшие полицейские присоединятся к 20 тысячам сотрудников правоохранительных органов, подавившим акцию протеста, которую оппозиция пыталась провести 22 января. Тогда в ходе столкновений демонстрантов с полицией были убиты пять человек, более 800 получили ранения.

По словам Сади, власти пытаются оцепить столицу, чтобы не позволить людям из регионов присоединиться к маршу; кроме того, остановлено движение поездов и другого общественного транспорта.

Сообщается также, что местное население скупает продукты питания, опасаясь возникновения чрезвычайной ситуации.

AFP уточняет, что начиная с января 2011 года четверо алжирцев скончались, совершив самосожжения в знак протеста против властей. Агентство отмечает, что эти люди, по всей видимости, вдохновились примером Туниса, где подобный поступок дал толчок к массовым волнениям, приведшим к бегству президента страны.

3 февраля президент Алжира Абдель-азиз Бутефлика объявил, что в скором времени начнет политические реформы.

11 февраля ушел в отставку президент Египта Хосни Мубарак, которого вынудили к этому шагу массовые демонстрации. Незадолго до отставки Мубарак предсказал, что волнения охватят и другие арабские страны, напоминает Лента.ру.