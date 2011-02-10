Слухи о смерти короля подтолкнули цены на нефть

Министр иностранных дел Саудовской Аравии принц Саул Аль-Фейсал выступил с официальным заявлением о состоянии здоровья короля Абдаллы, сообщает Би-би-си.

Он опроверг заявления о смерти короля, распространенные ранее в международной прессе, заявив, что король находится в прекрасной форме, и вскоре вернется домой после прохождения курса реабилитации в Марокко.

В конце прошлого года 87-летний король перенес две операции в Нью-Йорке.

Между тем сообщения о смерти короля уже вызвали резкий скачок цен на нефть.