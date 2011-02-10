Слухи о смерти короля подтолкнули цены на нефть
19:37, 10 февраля 2011Мир
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87-летний Абдалла перенес две операции
Министр иностранных дел Саудовской Аравии принц Саул Аль-Фейсал выступил с официальным заявлением о состоянии здоровья короля Абдаллы, сообщает Би-би-си.
Он опроверг заявления о смерти короля, распространенные ранее в международной прессе, заявив, что король находится в прекрасной форме, и вскоре вернется домой после прохождения курса реабилитации в Марокко.
В конце прошлого года 87-летний король перенес две операции в Нью-Йорке.
Между тем сообщения о смерти короля уже вызвали резкий скачок цен на нефть.
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